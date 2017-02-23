Transparency International сообщила о конфликте интересов командования Минобороны и их детей, которые работают в производителе «Суперджетов»
Антикоррупционная организация Transparency International в своем докладе сообщила о конфликте интересов у начальника Службы безопасности полетов Минобороны Сергея Байнетова и его дочери, которая работает в компании «Гражданские самолеты Сухого». Эта компания производит «Суперджеты»
Сергей Байнетов отвечает за «межведомственный контроль за деятельностью авиационного персонала государственной авиации в части, касающейся безопасности полетов». В числе прочего, он отвечает за безопасность полетов МЧС и МВД, которые используют «Суперджеты».
Дочь Байнетова работает директором по контрактам в компании «Гражданские самолеты Сухого». «То есть у него имеется конфликт интересов: его дочь работает в компании, которая предоставляет платные услуги ведомствам, в отношении которых у него имеются должностные полномочия», — заключают авторы доклада Transparency International.
Сын заместителя министра обороны Руслана Цаликова тоже работает в компании «Гражданские самолеты Сухого». Даниэл Цаликов — начальник департамента поддержки продаж. «Потенциальный конфликт интересов выражается в возможности лоббирования интересов компании, в которой имеет оплачиваемую работу его близкий родственник», — говорится в докладе.
Сразу два высокопоставленных чиновника Минобороны — первый замминистра Руслан Цаликов и начальник Службы безопасности полетов Сергей Байнетов — могут иметь личную заинтересованность в том, чтобы ведомство закупало самолеты SSJ—100.