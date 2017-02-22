Минобороны решило не заменять устаревшие самолеты на SSJ-100
Министерство обороны России отказалось от планов замены устаревших ближнемагистральных самолетов на лайнеры SSJ-100 компании «Сухой». Как заявил «Коммерсанту» заместитель министра обороны Юрий Борисов, эти самолеты могут не подойти ведомству по ряду характеристик.
В чем именно SSJ-100 может не соответствовать требованием оборонного ведомства, Борисов не рассказал. Он отметил, что устаревшие Ту-154 и Ту-134 будут заменять на Ту-214 и Ан-148. Вновь вопрос о замене этих самолетов был поднят после крушения ТУ-154 в Черном море в декабре 2016 года.
Источник «Коммерсанта» в Минобороны говорит, что у SSJ-100 слишком низко расположены двигатели, а это в условиях посадки на низкокачественные взлетно-посадочные полосы угрожает аварией. Есть и другие причины, в том числе трудности с обслуживанием.
В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что не вели переговоры с Минобороны о закупке SSJ-100.
По словам источников «Ъ» в военном ведомстве, речи о замене Ил-62М пока не ведется, «летный ресурс и техническое состояние позволяют использовать их в дальнейшем». Собеседники «Ъ» в авиапроме сообщают, что пока неясно, сколько Ту-214 и Ан-148 купят военные, но полагают, что это в совокупности «десятки машин».