Минобороны решило не заменять устаревшие самолеты на SSJ-100

Министерство обороны России отказалось от планов замены устаревших ближнемагистральных самолетов на лайнеры SSJ-100 компании «Сухой». Как заявил «Коммерсанту» заместитель министра обороны Юрий Борисов, эти самолеты могут не подойти ведомству по ряду характеристик.

В чем именно SSJ-100 может не соответствовать требованием оборонного ведомства, Борисов не рассказал. Он отметил, что устаревшие Ту-154 и Ту-134 будут заменять на Ту-214 и Ан-148. Вновь вопрос о замене этих самолетов был поднят после крушения ТУ-154 в Черном море в декабре 2016 года.

Источник «Коммерсанта» в Минобороны говорит, что у SSJ-100 слишком низко расположены двигатели, а это в условиях посадки на низкокачественные взлетно-посадочные полосы угрожает аварией. Есть и другие причины, в том числе трудности с обслуживанием.

В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что не вели переговоры с Минобороны о закупке SSJ-100.