Малайзия объявила в розыск четырех подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР
Правоохранительные органы Малайзии объявили в розыск по линии Интерпола четырех подозреваемых в причастности к гибели Ким Чен Нама, брата лидера КНДР.
Объявленные в розыск, заявил глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар, являются гражданами Северной Кореи. Предполагается, что они покинули Малайзию в день убийства Ким Чен Нама.
Также в рамках расследования дела о гибели брата лидера КНДР разыскиваются еще трое граждан Северной Кореи, в том числе дипломат и сотрудник северокорейской авиакомпании. Они, по данным полиции, находятся в посольстве КНДР в Малайзии.
Властям Северной Кореи был направлен запрос на беседу с дипломатом и сотрудником авиакомпании. «Если вам нечего скрывать, то вы не должны бояться сотрудничать», — подчеркнул Бакар (англ.яз.).