Генпрокуратура попросила отменить приговор Евгении Чудновец. Она осуждена за репост видео с издевательствами над ребенком

Официальное сообщение Генпрокуратуры о внесении представления опубликовано на официальном сайте ведомства в 0:37 по московскому времени в ночь на 23 февраля.

Заместитель генпрокурора России Леонид Коржинек внес в Верховный суд представление на приговор Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост видео с издевательствами над ребенком. В представлении говорится, что в деле Чудновец отсутствует состав преступления.

Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии за то, что сделала репост видео, на котором показано, как сотрудники детского лагеря издеваются над ребенком. Чудновец хотела привлечь внимание общественности к издевательствам, но была осуждена за распространение детской порнографии. Воспитатели детского лагеря также получили тюремные сроки.

Дело Евгении Чудновец дошло до президента России Владимира Путина: его попросили разобраться в деле на декабрьской большой пресс-конференции. Впоследствии уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что глава региона Евгений Куйвашев готов помиловать Чудновец, если поступит соответствующая просьба. Чудновец прошение о помиловании подавать отказалась.

22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор по другому резонансному делу — активиста Ильдара Дадина. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, которая сочла, что в его деле нет состава преступления. Дадин был первым в России осужденным по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Ему дали два с половиной года колонии, срок заключения Дадина истекал в июле 2017 года.