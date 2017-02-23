Дэвид Боуи посмертно получил две награды Brit Awards

Дэвид Боуи посмертно был признан лучшим британским сольным исполнителем года, на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, которая прошла в Лондоне 22 февраля.

Последний прижизненный альбом Боуи «Blackstar» победил в номинации «лучший британский альбом».

Награду лучшей британской сольной исполнительнице получила Эмили Санде. Лучшей британской группой была названа The 1975.

Певица Адель завоевала Brit Awards в категории «Мировой успех». Дрейк и Бейонсе получили награды как лучшие международные исполнитель и исполнительница.