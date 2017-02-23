Администрация Трампа отменила предписание Обамы о школьных туалетах для трансгендеров

Администрация президента США Дональда Трампа отменила предписание, согласно которому ученики-трансгендеры могли пользоваться в школах туалетами и раздевалками в соответствии со своей гендерной идентичностью.

Соответствующая директива для руководства школ считалась одним из главных достижений президента Барака Обамы в борьбе за права ЛГБТ.

В письме, направленном администрацией Трампа руководству школ, говорится, что директива, принятая при Обаме, отменяется из-за «сомнительных юридических оснований».

Распоряжение, указывается в письме, было подготовлено без должной экспертной оценки, не прошло общественное обсуждение, а также спровоцировало многочисленные судебные иски.

Новую директиву об учениках-трансгендерах, которой школы могли бы руководствоваться взамен отмененной, администрация Трампа пока не представила.