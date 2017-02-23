Администрация Трампа отменила предписание Обамы о школьных туалетах для трансгендеров

The Washington Post
10:07, 23 февраля 2017
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Администрация президента США Дональда Трампа отменила предписание, согласно которому ученики-трансгендеры могли пользоваться в школах туалетами и раздевалками в соответствии со своей гендерной идентичностью.

Соответствующая директива для руководства школ считалась одним из главных достижений президента Барака Обамы в борьбе за права ЛГБТ.

В письме, направленном администрацией Трампа руководству школ, говорится, что директива, принятая при Обаме, отменяется из-за «сомнительных юридических оснований».

Распоряжение, указывается в письме, было подготовлено без должной экспертной оценки, не прошло общественное обсуждение, а также спровоцировало многочисленные судебные иски.

Новую директиву об учениках-трансгендерах, которой школы могли бы руководствоваться взамен отмененной, администрация Трампа пока не представила.

Администрация Трампа, говорится в письме, планирует «более детально изучить затрагиваемые [директивой] правовые вопросы» (англ.яз.).

The Washington Post
В апреле 2016 года широкий резонанс в США вызвал принятый в штате Северная Каролина закон, предписывающий трансгендерам при посещении госучреждений, включая школы, пользоваться туалетом в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении. Закон вызвал акции протеста как внутри штата, так и за его пределами.
Дональд Трамп, вступивший на пост президента США в январе, подписал указ об отмене реформы системы здравоохранения, проведенной при Бараке Обаме. Реформа, известная под названием Obamacare, считалась одним из ключевых достижений Обамы на посту президента США.

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