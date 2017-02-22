Жена Ильдара Дадина рассказала о планах покинуть Россию

После освобождения из колонии Ильдар Дадин и его супруга могут покинуть Россию. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» сообщила жена Дадина — Анастасия Зотова.

«Я надеюсь, мы с Ильдаром не будем жить в России, потому что я боюсь, что его освободят, а на следующий день опять арестуют. Я уже видела, как это бывает, когда человека ни за что сажают и ни за что подвергают пыткам. Я так больше не хочу», — сказала Зотова.

После выхода из колонии, сообщила жена Дадина, они вместе с мужем планируют заняться борьбой с пытками в местах лишения свободы.

Заниматься правозащитной деятельностью, добавила она, можно «из какой-нибудь Женевы, Праги или с индийского побережья». «Просто для этого нужен ноутбук и интернет и телефонная связь», — сообщила Зотова.