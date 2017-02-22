Жена Ильдара Дадина рассказала о планах покинуть Россию

Дождь
10:25, 22 февраля 2017
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После освобождения из колонии Ильдар Дадин и его супруга могут покинуть Россию. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» сообщила жена Дадина — Анастасия Зотова.

«Я надеюсь, мы с Ильдаром не будем жить в России, потому что я боюсь, что его освободят, а на следующий день опять арестуют. Я уже видела, как это бывает, когда человека ни за что сажают и ни за что подвергают пыткам. Я так больше не хочу», — сказала Зотова.

После выхода из колонии, сообщила жена Дадина, они вместе с мужем планируют заняться борьбой с пытками в местах лишения свободы.

Заниматься правозащитной деятельностью, добавила она, можно «из какой-нибудь Женевы, Праги или с индийского побережья». «Просто для этого нужен ноутбук и интернет и телефонная связь», — сообщила Зотова.

«Будем его уговаривать, будем объяснять, что, возможно, больше пользы он сможет принести на свободе, чем сидя там», — сказала она в ответ на вопрос, согласен ли он на отъезд.

Дождь
Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократные нарушения закона о митингах. Дадин в декабре 2015 года был приговорен к 2,5 года колонии.
В ноябре 2016 года «Медуза» опубликовала письмо Дадина, в котором он сообщал о пытках и издевательствах над заключенным колонии в Сегеже, где он отбывал наказание. ФСИН и СК заявили, что подтверждения слов Дадина о пытках не обнаружено. В свою очередь другие заключенные сообщения о пытках в колонии в Сегеже подтвердили.
Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор Дадину в Верховному суде, так как уголовное дело против него возбудили на основе решений суда по административным нарушениям, которые не вступили в силу. Саму статью, по которой был осужден Дадин, суд признал конституционной.
22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор активисту Ильдару Дадину и освободить его из колонии.

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Дело Ильдара Дадина