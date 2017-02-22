С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У». Самая массовая в истории космонавтики

Роскосмос
05:59, 22 февраля 2017
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С космодрома Байконур успешно стартовала последняя ракета-носитель «Союз-У». Запуск состоялся в 8:58 по московскому времени.

Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-05». Стыковка корабля с МКС запланирована на 24 февраля, на борту находятся почти 2,5 тонны груза: топливо, вода, еда, кислород и посылки для экипажа станции.

Пуск «Союз-У» с «Прогрессом» неоднократно переносился, источники в ракетно-космической отрасли связывали это с необходимостью расследования аварии, случившейся в декабре 2016 года. Тогда аналогичная ракета с «Прогрессом МС-04» были потеряны вскоре после старта. Причиной назвали производственный дефект в двигателе третьей ступени.

«Союз-У» — самая массовая из ракет, использовавшихся в мировой космонавтике. Всего было произведено 789 запусков из которых только 22 признаны аварийными.
Первая «Союз-У» стартовала в 1973 году. Ракета-носитель среднего класса стала модификацией трехступенчатых «Союзов» (У — Унифицированный), созданных на базе Р-7 — первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты.
Предыдущий рекорд по количеству запусков на момент окончания эксплуатации принадлежит двухступенчатым ракетам легкого класса «Космос-3М» с 440 пусками. Ракеты-носители тяжелого класса «Протон» (всех модификаций) запускали 406 раз.
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