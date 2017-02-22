Россия отказалась приравнивать блогера Навального к СМИ

Россия не считает, что блогер Алексей Навальный имел в суде право на те же гарантии свободы слова, которые существуют для средств массовой информации. Об этом говорится в ответе представителя России в Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина, которого цитируют «Ведомости». В суде рассматривают жалобу Навального на решение по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Владлена Степанова.

По словам Матюшкина, распространение на Навального «гарантий для прессы недопустимо», поскольку он является частным лицом. В этом смысле, продолжает представитель в ЕСПЧ, российский суд обоснованно отказался в разбирательствах принимать ссылки Навального на предыдущие публикации о Степанове в СМИ.

Так представитель России ответил на запрос европейского суда о том, оценил ли российский судья различие между блогером и издателем и мог ли Навальный представлять доказательства на процессе.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев, который представляет Навального в ЕСПЧ, напомнил, что в отношении блогеров в России действуют двойные стандарты. С 2014 года популярные блогеры, в том числе Навальный, обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре. В законе прописана норма, согласно которой они должны «соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации».