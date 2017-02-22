Приход Андроникова монастыря попросил Собянина переименовать метро «Площадь Ильича» в честь Андрея Рублева

Прихожане Спасского собора, расположенного на территории Андроникового монастыре в Москве, обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой переименовать станцию метро «Площадь Ильича» в честь инокописца Андрея Рублева.

«Преподобный Андрей Рублев преставился 29 января 1430 года и погребен в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы. Поэтому сам монастырь, окружающая его местность прочно ассоциированы с именем великого иконописца», — цитирует обращение РИА Новости.

Авторы письма просят Собянина «поддержать общегородскую общественную дискуссию о возможности переименования станции московского метро „Площадь Ильича“ в метро „Андрея Рублева“». Кто участвует в этой дискуссии и когда она началась, не уточняется.

РИА Новости сообщает, что представитель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал предложение заслуживающим внимания. Он отметил, что имя Андрея Рублева «недостаточно увековечено» в топонимике Москвы.