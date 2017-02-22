Приход Андроникова монастыря попросил Собянина переименовать метро «Площадь Ильича» в честь Андрея Рублева

Прихожане Спасского собора, расположенного на территории Андроникового монастыре в Москве, обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой переименовать станцию метро «Площадь Ильича» в честь инокописца Андрея Рублева.
«Преподобный Андрей Рублев преставился 29 января 1430 года и погребен в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы. Поэтому сам монастырь, окружающая его местность прочно ассоциированы с именем великого иконописца», — цитирует обращение РИА Новости.
Авторы письма просят Собянина «поддержать общегородскую общественную дискуссию о возможности переименования станции московского метро „Площадь Ильича“ в метро „Андрея Рублева“». Кто участвует в этой дискуссии и когда она началась, не уточняется.
РИА Новости сообщает, что представитель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал предложение заслуживающим внимания. Он отметил, что имя Андрея Рублева «недостаточно увековечено» в топонимике Москвы.
Андроников монастырь был основан в XIV веке. На его территории находится Спасский собор, который считается древнейшей каменной постройкой Москвы за пределами Кремля; иконописец Андрей Рублев, в 1988 году причисленный к лику святых, участвовал в росписи храма.
«Площадь Ильича» — ближайшая к Андроникову монастырю станция московского метро. Она расположена на площади Рогожская застава, которая в советское время была названа площадью Ильича в честь Владимира Ленина.
В феврале 2017 года представители РПЦ заявили, что намерены просить о передаче Андроникова монастыря в пользование Церкви. Сейчас в монастырских помещениях расположен музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что на территории бывшего некрополя монастыря незаконно строится «центр китайской медицины».
Заявление РПЦ о планах получить в пользование Андроников Монастырь было сделано вскоре после того, как власти Санкт-Петербурга пообещали передать Церкви Исаакиевский собор, также находящийся в музейном пользовании. Планы петербургской администрации вызвали резонанс, в городе прошли акции протеста против передачи собора.
В Москве неоднократно обсуждался вопрос о переименовании станции метро «Войковская», названной в честь участника убийства царской семьи Петра Войкова. В поддержку этой инициативы высказывался, в частности, патриарх Кирилл. В 2015 году на сайте «Активный гражданин» было проведено голосование, по итогам которого было решено оставить существующее название.