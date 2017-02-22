Кремль предложил студентам МГУ организовать фестиваль в годовщину присоединения Крыма

Представители администрации президента РФ предложили студентам МГУ провести фестиваль, приуроченный к годовщине присоединения Крыма к России.

Такое предложение, сообщили телеканалу «Дождь» два участника студенческих объединений, было сделано на встрече с представителями администрации президента, включая замначальника управления внутренней политики Тимура Прокопенко.

По словам собеседников «Дождя», пожелавших сохранить свои имена в тайне, на встрече представители администрации президента настаивали на том, что инициатива проведения фестиваля «Ласточкино гнездо» должна исходить именно от студентов.

Прокопенко на закрытой встрече, заявили источники телеканала, также призывал студентов «переубедить недовольных», подчеркивая, что в противном случае мероприятие лучше не проводить.

Собеседники «Дождя» также утверждают, что инициативу проведения фестиваля на 40 тысяч человек также поддержало и руководство МГУ. Окончательное решение о том, проводить или не проводить фестиваль, добавили они, должно быть принято 22 февраля.

В свою очередь и. о. проректора МГУ Владимир Марченко заявил, что не знает, кто устраивает фестиваль, официального запроса о нем руководство университета, по его словам, не получало. Марченко подтвердил факт встречи студентов с представителями администрации президента, однако заявил, что проведение фестиваля на ней не обсуждалось.

Заместитель председателя студенческого совета Али Асадов также подтвердил, что Прокопенко встречался со студентами. При этом Асадов заявил, что студентов МГУ не просили выступить с инициативой проведения фестиваля. По его словам, узнав от ректората, что такое мероприятие планируется, Асадов сам предложил МГУ в качестве площадки.

Получить комментарии в администрации президента «Дождю» не удалось.