Госдума одобрила перевод всех бюджетников на карту «Мир»

Интерфакс
14:29, 22 февраля 2017
Надежный источник

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки с 1 января 2018 года использовать только карты «Мир» для денежных выплат пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В феврале представители руководства ЦБ России заявили, что предлагают дополнить законопроект поправками, вводящими поэтапный перевод бюджетников на карту «Мир».  

С 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» всем впервые получающим пенсию или устроившимся на работу в бюджетную организацию. Затем предполагается сменить карты действующим сотрудникам бюджетных организаций, а замену платежных карт пенсионеров провести до 1 июля 2020 года.

Руководство Госдумы, включая лидеров фракций, приняло решение досрочно перевести свои зарплаты на карты «Мир», объявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Другие депутаты, подчеркнул Володин, также могут попросить аппарат Госдумы переводить им зарплаты на карты «Мир».

Представители банков ранее указывали, что перевести  все социальные и бюджетные выплаты на карту «Мир» к 1 января 2018 года будет затруднительно из-за большого числа таких клиентов. Крупнейшие банки, как писал «Коммерсант», направили письмо главе ЦБ с просьбой не переводить всех пенсионеров и бюджетников на карту «Мир».
Карта «Мир» была запущена в конце 2014 года в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Разработка НСПК была проведена ускоренными темпами после введения в начале 2014 года санкций в отношении РФ.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Дело Ильдара Дадина