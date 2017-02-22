Госдума одобрила перевод всех бюджетников на карту «Мир»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки с 1 января 2018 года использовать только карты «Мир» для денежных выплат пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В феврале представители руководства ЦБ России заявили, что предлагают дополнить законопроект поправками, вводящими поэтапный перевод бюджетников на карту «Мир».

С 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» всем впервые получающим пенсию или устроившимся на работу в бюджетную организацию. Затем предполагается сменить карты действующим сотрудникам бюджетных организаций, а замену платежных карт пенсионеров провести до 1 июля 2020 года.

Руководство Госдумы, включая лидеров фракций, приняло решение досрочно перевести свои зарплаты на карты «Мир», объявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Другие депутаты, подчеркнул Володин, также могут попросить аппарат Госдумы переводить им зарплаты на карты «Мир».