ЦБ перенес срок перевода всех пенсионеров на карту «Мир» на два года

Банк России рассчитывает, что все российские пенсионеры будут переведены на обслуживание по картам «Мир» к 1 июля 2020 года, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече с представителями Ассоциации региональных банков России.
«Понимая, что это наиболее уязвимая категория нашего населения, мы считаем, что выпуск карты „Мир“ должен осуществляться в плановом режиме, то есть когда истекает срок карты международной платежной системы», — сказала она.
Скоробогатова также сообщила, что планируется ввести разные сроки для перевода разных категорий пенсионеров и бюджетников на карту «Мир».
Так, по ее словам, с 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» всем впервые получающим пенсию или устроившимся на работу в бюджетную организацию. Затем будут установлены сроки замены карт для действующих бюджетников и, в последнюю очередь, планируется завершить перевод на «Мир» пенсионеров.
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, по которому с 1 января 2018 года все социальные и бюджетные выплаты должны проходить только через карты «Мир». Представители банков указывали на сложность такого быстрого перевода большого числа клиентов на новую платежную систему.
В январе 2017 года «Коммерсант» сообщал
, что крупнейшие банки направили письмо главе ЦБ с просьбой не переводить всех пенсионеров и бюджетников на карту «Мир».
Национальная платежная карта «Мир» разработана в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года.
Создание российской национальной платежной системы, обсуждавшееся с середины 1990-х годов, было резко ускорено после введения в 2014 году санкций в отношении РФ из-за ее роли в украинском кризисе. Предполагается, что НСПК сможет защитить российские банки в том случае, если международные платежные системы не смогут работать с ними из-за новых санкций.
Международные платежные системы были вынуждены перевести свои внутрироссийские транзакции в НСПК. В противном случае они должны были внести в ЦБ обеспечительные взносы в десятки миллионов долларов.