ЦБ перенес срок перевода всех пенсионеров на карту «Мир» на два года

Банк России рассчитывает, что все российские пенсионеры будут переведены на обслуживание по картам «Мир» к 1 июля 2020 года, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече с представителями Ассоциации региональных банков России.

«Понимая, что это наиболее уязвимая категория нашего населения, мы считаем, что выпуск карты „Мир“ должен осуществляться в плановом режиме, то есть когда истекает срок карты международной платежной системы», — сказала она.

Скоробогатова также сообщила, что планируется ввести разные сроки для перевода разных категорий пенсионеров и бюджетников на карту «Мир».

Так, по ее словам, с 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» всем впервые получающим пенсию или устроившимся на работу в бюджетную организацию. Затем будут установлены сроки замены карт для действующих бюджетников и, в последнюю очередь, планируется завершить перевод на «Мир» пенсионеров.