Крупнейшие банки России выступили против перевода бюджетников на карту «Мир»
«Альфа-банк», «Открытие», Промсвязьбанк и другие крупные российские банки решили обратиться к Центробанку с просьбой не переводить бюджетников на платежные карты «Мир». По информации «Коммерсанта», банки планируют написать письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Банки отмечают, что обязательное требование о переводе всех бюджетных средств на карты «Мир» противоречит антимонопольному законодательству и может разрушить сложившуюся платежную инфраструктуру.
Протест банков связан с законопроектом, который внес в Госдуму в декабре 2016 года глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ предполагает, что с 1 января 2018 года все социальные и бюджетные выплаты должны проходить только через карты «Мир».
Платежная система «Мир» была запущена в 2015 году. Она стала ответом на западные санкции, из-за которых системы Visa и MasterCard отказались обслуживать некоторые российские банки.