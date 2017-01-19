Крупнейшие банки России выступили против перевода бюджетников на карту «Мир»

«Альфа-банк», «Открытие», Промсвязьбанк и другие крупные российские банки решили обратиться к Центробанку с просьбой не переводить бюджетников на платежные карты «Мир». По информации «Коммерсанта», банки планируют написать письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Банки отмечают, что обязательное требование о переводе всех бюджетных средств на карты «Мир» противоречит антимонопольному законодательству и может разрушить сложившуюся платежную инфраструктуру.