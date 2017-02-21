В пригороде Стокгольма произошли столкновения с полицией

Вечером в понедельник, 20 февраля, полиция вынуждена была применить спецсредства в ходе беспорядков в пригороде Стокгольма Ринкебю. В беспорядках участвовали несколько десятков человек, которые били витрины магазинов и подожгли не менее семи автомобилей.

Полиция, в частности, открыла огонь. Сведений об арестах и задержаниях нет. О пострадавших со стороны полицейских и участников беспорядков также не сообщается.

Что именно стало поводом для беспорядков, достоверно неизвестно. По данным газеты Aftonbladet, все могло начаться с задержания одного из жителей Ринкебю по подозрению в торговле наркотиками. После этого молодые люди стали забрасывать полицейские машины камнями, а впоследствии начали бить витрины.

В ходе беспорядков несколько магазинов было ограблено.