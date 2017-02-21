Украинская прокуратура заподозрила депутата Артеменко в госизмене. Он предлагал отдать Крым в аренду России

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «госизмена» в связи с разработкой депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко плана по урегулированию конфликта на Украине, который предусматривает передачу Крыма в аренду России на несколько десятков лет.

По мнению прокуратуры, Артеменко «по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах в передаче в долгосрочную аренду территории Автономной республики Крым».

Как следует из опубликованного генпрокурором Юрием Луценко документа, расследование проводит прокуратура Автономной республики Крым. Ранее представители этого ведомства сообщили «Украинской правде», что делом в отношении Артеменко из-за его депутатского статуса должна заниматься Генпрокуратура.

Юрий Луценко заявил журналистам, что ведомство «с большой долей вероятности» попросит у Верховной Рады разрешения о привлечении депутата к уголовной ответственности. В ближайшее время Артеменко будет вызван к следователю. «Важным для следствия», по словам генпрокурора, является информация о том, что «Артеменко согласовал этот план с помощниками американского и российского президента».

Согласно 80 статье Конституции Украины, народный депутат может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с согласия Верховной Рады.