Украинская прокуратура заподозрила депутата Артеменко в госизмене. Он предлагал отдать Крым в аренду России

112 Украина
14:01, 21 февраля 2017
Надежный источник

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «госизмена» в связи с разработкой депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко плана по урегулированию конфликта на Украине, который предусматривает передачу Крыма в аренду России на несколько десятков лет.

По мнению прокуратуры, Артеменко «по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах в передаче в долгосрочную аренду территории Автономной республики Крым».

Как следует из опубликованного генпрокурором Юрием Луценко документа, расследование проводит прокуратура Автономной республики Крым. Ранее представители этого ведомства сообщили «Украинской правде», что делом в отношении Артеменко из-за его депутатского статуса должна заниматься Генпрокуратура.

Юрий Луценко заявил журналистам, что ведомство «с большой долей вероятности» попросит у Верховной Рады разрешения о привлечении депутата к уголовной ответственности. В ближайшее время Артеменко будет вызван к следователю. «Важным для следствия», по словам генпрокурора, является информация о том, что «Артеменко согласовал этот план с помощниками американского и российского президента».

Согласно 80 статье Конституции Украины, народный депутат может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с согласия Верховной Рады.

О том, что депутат Верховной Рады Андрей Артеменко разработал план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий передачу Крыма в аренду РФ с последующим проведением референдума о принадлежности региона, 19 февраля написала газета The New York Times. Сообщалось, что план Артеменко пытались передать советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, однако тот уволился, не успев дать ответ.
После публикации Артеменко подтвердил, что разрабатывал план; по его словам, ему помогали «несколько десятков депутатов из разных фракций». 20 февраля Артеменко исключили из фракции «Радикальной партии Олега Ляшко»; бывшие коллеги по фракции потребовали от него сдать мандат.

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