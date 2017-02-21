У полиции не нашлось металлических ограждений для охраны марша в память о Немцове в Нижнем Новгороде

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода предложили организаторам марша памяти Бориса Немцова самостоятельно купить или арендовать металлические заграждения. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на организатора акции Аркадия Галкера.

По словам Галкера, в полиции объяснили, что у них больше нет ограждений, потому что они переданы Росгвардии. В полиции Нижнего Новгорода сослались на положение, согласно которому организаторы акции должны сами обеспечивать мероприятие всем необходимым. Галкер настаивает, что полиция обязана обеспечивать безопасность, а не организаторы.

Акция в память о Борисе Немцове запланирована в Нижнем Новгороде на 27 февраля, ее проведение согласовано с властями города.