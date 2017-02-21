НОД попросил завести дело на журналиста Znak.com за вопрос Путину

Republic
07:00, 21 февраля 2017
Надежный источник

Один из активистов Национально-освободительного движения (НОД) обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении журналиста Znak.com Екатерины Винокуровой. Об этом, сообщает Republic, заявил в эфире «Говорит Москва» координатор НОДа, депутат Госдумы Евгений Федоров.

Поводом для обращения в прокуратуру стало выступление Винокуровой на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года. Винокурова тогда, в числе прочего, сообщила Путину о нападении активиста НОДа на внештатного фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля в Санкт-Петербурге.

В отношении Винокуровой, заявил координатор НОД, ведется проверка. Журналист Znak.com, по его словам, «наврала на всю страну».

Другие подробности, в том числе, от чьего имени было направлено обращение в прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении Винокуровой, координатор НОДа не сообщил.

Нападение на Давида Френкеля было совершено в Санкт-Петербурге 11 декабря, когда он снимал митинг Национально-освободительного движения. Френкель пожаловался на нападение активиста НОД полицейским, но те задержали его самого.
В отделении полиции к фотографу применили силу врачи, вызванные сотрудниками правоохранительных органов после того, как Френкель отказался отвечать на их вопросы про акцию ЛГБТ-активистов, которую он снимал до митинга НОДа.
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело как на активиста НОДа, напавшего на фотографа, так и на врачей.
В середине февраля стало известно, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении активиста НОДа отменено. Журналист Znak.com Екатерина Винокурова тогда сообщила, что ее опросили в рамках расследования дела.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться