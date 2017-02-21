НОД попросил завести дело на журналиста Znak.com за вопрос Путину

Один из активистов Национально-освободительного движения (НОД) обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении журналиста Znak.com Екатерины Винокуровой. Об этом, сообщает Republic, заявил в эфире «Говорит Москва» координатор НОДа, депутат Госдумы Евгений Федоров.

Поводом для обращения в прокуратуру стало выступление Винокуровой на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года. Винокурова тогда, в числе прочего, сообщила Путину о нападении активиста НОДа на внештатного фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля в Санкт-Петербурге.

В отношении Винокуровой, заявил координатор НОД, ведется проверка. Журналист Znak.com, по его словам, «наврала на всю страну».

Другие подробности, в том числе, от чьего имени было направлено обращение в прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении Винокуровой, координатор НОДа не сообщил.