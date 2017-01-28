Полиция отказалась завести дело на врачей «скорой помощи» за нападение на журналиста

Петербургская полиция отказалась завести дело на врачей «скорой помощи», которые в декабре 2016 года напали на журналиста «Коммерсанта» в отделении полиции. Как рассказал пострадавший Давид Френкель, в полиции решили, что врачи действовали по инструкции.

Френкель пообещал обжаловать это решение, поскольку нашел в нем противоречия. «Якобы реакция врачей связана с тем, что я вскакивал и угрожал им, в следующем предложении говорится, что я неадекватно себя вел и не вставал с места», — рассказал журналист.

Сотрудники полиции 11 декабря задержали Давида Френкеля, который снимал митинг прогосударственного «Народно-освободительного движения» (НОД). Один из участников акции напал на журналиста. Френкель пожаловался полицейским, но те задержали его самого.

Полицейские расспрашивали фотографа про акцию ЛГБТ-активистов, которую он снимал до митинга НОДа. Тот отвечать отказался. Тогда полицейские вызвали «скорую помощь». Врачи сказали Френкелю пересесть из-под камеры наблюдения. Когда журналист отказался, врачи стали его душить и выворачивать пальцы.

«Фонтанка» публиковала запись нападения.