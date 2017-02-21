Навальный попросил Комитет министров Совета Европы в ускоренном режиме изучить дело «Кировлеса»

Защита повторно осужденных по делу «Кировлеса» Алексея Навального и Петра Офицерова подала заявление в Комитет министров Совета Европы с просьбой изучить процесс. Заявление подали адвокаты Каринна Москаленко и Ольга Михайлова.

Они просят надзорный орган в ходе ближайшей встречи по ускоренной процедуре изучить дело «Кировлеса», в рамках которого, по версии защиты, Россия отказалась добросовестно исполнить решение Европейского суда по правам человека.

При этом повторный приговор по делу «Кировлеса» пока не вступил в силу, так как Навальный и Офицеров обжаловали его в Кировском областном суде.