Навальный попросил Комитет министров Совета Европы в ускоренном режиме изучить дело «Кировлеса»
Защита повторно осужденных по делу «Кировлеса» Алексея Навального и Петра Офицерова подала заявление в Комитет министров Совета Европы с просьбой изучить процесс. Заявление подали адвокаты Каринна Москаленко и Ольга Михайлова.
Они просят надзорный орган в ходе ближайшей встречи по ускоренной процедуре изучить дело «Кировлеса», в рамках которого, по версии защиты, Россия отказалась добросовестно исполнить решение Европейского суда по правам человека.
При этом повторный приговор по делу «Кировлеса» пока не вступил в силу, так как Навальный и Офицеров обжаловали его в Кировском областном суде.
8 февраля Навального и Офицерова приговорили соответственно к пяти и четырем годам условно за хищение имущества предприятия «Кировлес». Повторный приговор повторяет решение, вынесенное в 2013 году, когда реальный срок им заменили на условный в ходе апелляции.
В 2016 году ЕСПЧ постановил, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые невозможно отличить от обычного ведения бизнеса. После этого решения Верховный суд России отправил дело на пересмотр.