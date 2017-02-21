Демьян Кудрявцев опроверг сообщения о его «поддельном российском паспорте»

Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев опроверг сообщения о том, что суд признал его российский паспорт поддельным, в связи с чем ему якобы грозит лишение гражданства РФ.

Кудрявцев рассказал «Медузе», что ФМС нашла в его документах неполные данные, но никаких ложных сведений в них обнаружено не было. «На основании этих неполных данных она подала в суд, чтобы суд зафиксировал их позиции, что такие данные существуют, потому что нет другой процедуры, и этот суд выиграла достаточно давно», — сообщил Кудрявцев.

Заявление ФМС, как ранее сообщало издание Legal.Report, было удовлетворено судом первой инстанции в августе 2016 года, а в декабре Верховный суд оставил его без изменений.

После суда, по словам Кудрявцева, ФМС могла запустить процедуру прекращения гражданства. «Они этого не сделали — всегда можно сказать, что еще не сделали, но прошло уже несколько месяцев с этой истории», — сказал Кудрявцев.

Российское гражданство Демьян Кудрявцев получил семь лет назад — за это время, по его словам, ни у каких государственных органов не возникало к нему никаких претензий.

«Безусловным образом рассматривать это в целом необходимо в рамках какой-то моей профессиональной деятельности, сейчас не будем уточнять, какой. <…> В момент, когда это понадобилось по причинам, о которых можно только гадать, кто-то занялся крючкотворством, и нашел неполные сведения в анкете семилетней давности — притом, что моя жизнь прозрачнее некуда, про меня известно чуть более, чем все. Я не хочу никак комментировать, пока не обладаю достоверной информацией, как эта история будет развиваться дальше и зачем она началась», — добавил Кудрявцев.

О том, что Демьяна Кудрявцева «лишают российского гражданства», 21 февраля написало издание Inc. «Издание Inc. я не знаю. По-моему, какие-то идиоты», — сказал Кудрявцев «Медузе».