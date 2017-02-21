Демьян Кудрявцев опроверг сообщения о его «поддельном российском паспорте»

Meduza
10:59, 21 февраля 2017
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Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев опроверг сообщения о том, что суд признал его российский паспорт поддельным, в связи с чем ему якобы грозит лишение гражданства РФ.

Кудрявцев рассказал «Медузе», что ФМС нашла в его документах неполные данные, но никаких ложных сведений в них обнаружено не было. «На основании этих неполных данных она подала в суд, чтобы суд зафиксировал их позиции, что такие данные существуют, потому что нет другой процедуры, и этот суд выиграла достаточно давно», — сообщил Кудрявцев.

Заявление ФМС, как ранее сообщало издание Legal.Report, было удовлетворено судом первой инстанции в августе 2016 года, а в декабре Верховный суд оставил его без изменений.

После суда, по словам Кудрявцева, ФМС могла запустить процедуру прекращения гражданства. «Они этого не сделали — всегда можно сказать, что еще не сделали, но прошло уже несколько месяцев с этой истории», — сказал Кудрявцев.

Российское гражданство Демьян Кудрявцев получил семь лет назад — за это время, по его словам, ни у каких государственных органов не возникало к нему никаких претензий.

«Безусловным образом рассматривать это в целом необходимо в рамках какой-то моей профессиональной деятельности, сейчас не будем уточнять, какой. <…> В момент, когда это понадобилось по причинам, о которых можно только гадать, кто-то занялся крючкотворством, и нашел неполные сведения в анкете семилетней давности — притом, что моя жизнь прозрачнее некуда, про меня известно чуть более, чем все. Я не хочу никак комментировать, пока не обладаю достоверной информацией, как эта история будет развиваться дальше и зачем она началась», — добавил Кудрявцев.

О том, что Демьяна Кудрявцева «лишают российского гражданства», 21 февраля написало издание Inc. «Издание Inc. я не знаю. По-моему, какие-то идиоты», — сказал Кудрявцев «Медузе».

Демьян Кудрявцев в апреле 2015 года приобрел треть «Ведомостей» у издательского дома Sanoma, а позднее выкупил доли в издании, принадлежавшие Dow Jones и FT Group.
В России с января 2016 года действует закон, который запрещает иностранцам владеть более чем 20-процентными долями в российских СМИ. Кудрявцев пытался отказаться от израильского гражданства, однако Израиль не выдает никаких документов, которые фиксировали бы такой отказ. Поскольку простой копии заявления об отказе от гражданства Роскомнадзору было недостаточно, Кудрявцеву пришлось оформить «Ведомости» на свою жену.

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