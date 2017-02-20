UTair будет продавать за полцены билеты без определенного времени вылета

Авиакомпания UTair планирует продавать билеты без определенного времени вылета с 50-процентной скидкой, пишет «Коммерсант». Пассажиру, который купит такой билет, время и номер рейса сообщат лишь накануне вылета по SMS или электронной почте.

Первые билеты по такому тарифу, получившему название «лайт открытый», будут продавать на рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону.

Основная цель тарифа «лайт открытый» — рост загрузки, сообщил коммерческий директор UTair Павел Пермяков. Купить билеты без определенного времени вылета, по словам Пермякова, можно будет только на сайте авиакомпании. Пока ни одна система бронирования, пояснил он, «не умеет работать с такого рода продуктами».