UTair будет продавать за полцены билеты без определенного времени вылета

Коммерсант
07:01, 20 февраля 2017
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Авиакомпания UTair планирует продавать билеты без определенного времени вылета с 50-процентной скидкой, пишет «Коммерсант». Пассажиру, который купит такой билет, время и номер рейса сообщат лишь накануне вылета по SMS или электронной почте.

Первые билеты по такому тарифу, получившему название «лайт открытый», будут продавать на рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону.

Основная цель тарифа «лайт открытый» — рост загрузки, сообщил коммерческий директор UTair Павел Пермяков. Купить билеты без определенного времени вылета, по словам Пермякова, можно будет только на сайте авиакомпании. Пока ни одна система бронирования, пояснил он, «не умеет работать с такого рода продуктами».

Немецкая Eurowings позволяет «слепое бронирование»: пассажир покупает билет на фиксированную дату, но не знает, в какой город из десяти направлений полетит (обычно маршруты объединены тематикой, например шопинг или пляжный отдых). Эксперт признает, что UTair с учетом особенности сети аналогичную услугу предложить сложно: вряд ли пассажиры захотят слетать на досуге в любой из «нефтедобывающих городов» — Тюмень, Сургут или Усинск.

Коммерсант
UTair входит в тройку крупнейших в России авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров.
После появления лоукостера «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») многие российские авиакомпании также ввели у себя линейку тарифов без перевозки багажа и с питанием на борту за отдельную плату. У UTair такие тарифы появились в 2016 году.

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