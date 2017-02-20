«Прожекторперисхилтон» вернется на Первый канал 4 марта

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала после пятилетнего перерыва. Первый выпуск передачи выйдет 4 марта 2017 года, ведущими, как и ранее, будут Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.

Изменится ли формат передачи и ее периодичность (ранее «Прожекторперисхилтон» выходил раз в неделю), не сообщается.