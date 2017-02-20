МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла России в Вашингтоне

По словам Лаврова, спецслужбы абсолютно официально, но на условиях анонимности, рассказывали американским журналистам о рутинной прослушке посла, а также имели доступ к сведениям о его работе и о содержании докладов Кисляка для Москвы.

Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто «давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе, не вполне нелегитимными способами».

Ранее американские издания писали, что ФБР ведет расследование переговоров бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, в том числе его беседой с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Флинн не отрицал факт разговора, но солгал вице-президенту США Майку Пенсу, отвечая на вопрос о сути беседы с Кисляком. В разговоре, который состоялся за месяц до вступления Дональда Трампа в должность, Флинн обсуждал с Кисляком санкции против России, хотя Пенсу об этом не сообщил. 13 февраля Флинн уволился.