Администрация Трампа подготовила указ, смягчающий запрет на въезд в США
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новый вариант указа, вводящего запрет на въезд в США граждан семи стран.
Как сообщил Fox News высокопоставленный источник в Белом доме, в новом варианте документа запрет на въезд не распространяется на граждан с действующими американскими визами и разрешением на долгосрочное пребывание (грин-картами).
Помимо этого, сообщили источники, знакомые с документом, из нового варианта указа убрано требование об отказе в предоставлении виз беженцам из Сирии.
Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила, что в настоящий момент обсуждается рабочий проект указа [об ограничениях на въезд в США], а в ближайшее время будет представлена его окончательная версия (англ.яз.).