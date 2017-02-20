Администрация Трампа подготовила указ, смягчающий запрет на въезд в США

Помимо этого, сообщили источники, знакомые с документом, из нового варианта указа убрано требование об отказе в предоставлении виз беженцам из Сирии.

Как сообщил Fox News высокопоставленный источник в Белом доме, в новом варианте документа запрет на въезд не распространяется на граждан с действующими американскими визами и разрешением на долгосрочное пребывание (грин-картами).

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила, что в настоящий момент обсуждается рабочий проект указа [об ограничениях на въезд в США], а в ближайшее время будет представлена его окончательная версия (англ.яз.).

В январе Дональд Трамп издал указ, вводящий временный запрет на въезд в США граждан семи стран — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Запрет распространялся на граждан этих стран с американскими визами и грин-картами. Под действие запрета также подпадали лица, имеющие кроме паспортов стран, попавших в список, второе гражданство.

Указ Трампа, вызвавший протесты как в США, так и за рубежом, был обжалован в американских судах. 4 февраля федеральный судья Джеймс Робарт приостановил действие указа Трампа о мигрантах на время рассмотрения иска, поданного штатами Вашингтон и Миннесота.

Администрация Трампа пыталась оспорить решение судьи Робарта в апелляционных инстанциях, но не добилась успеха.