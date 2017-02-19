SpaceX произвела первый запуск из космического центра NASA. Оттуда взлетали корабли «Аполлон» и космические шаттлы
Компания SpaceX 19 февраля произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который был отложен на сутки из-за неполадок.
Ракета-носитель успешно приземлилась на посадочном комплексе на мысе Канаверал. Корабль Dragon, несущий на Международную космическую станцию 2,5 тонны груза и супербактерию, вышел на околоземную орбиту.
Это был первый запуск SpaceX со стартовой площадки LC-39A в принадлежащем NASA космическом центре имени Кеннеди во Флориде. С нее производились запуски ракет «Сатурн-5», которые использовались в программе полетов на Луну «Аполлон», а также космических шаттлов.
SpaceX арендовала у NASA площадку LC-39A в 2014 году на 20 лет.
1 hour from launch of Falcon 9 & Dragon to @Space_Station. Rocket & weather are go. Launch at 10:01am ET, 15:01 UTC pic.twitter.com/9U3kiikA2H— SpaceX (@SpaceX) February 18, 2017
Historic launch by @SpaceX from LC-39A at @NASAKennedy! #Falcon9 bringing cargo to ISS. #CRS10 pic.twitter.com/do1WksB2X9— FORWARD Florida (@ForwardFla) February 19, 2017
February 19, 2017