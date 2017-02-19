SpaceX произвела первый запуск из космического центра NASA. Оттуда взлетали корабли «Аполлон» и космические шаттлы

Meduza
15:54, 19 февраля 2017
Надежный источник

Компания SpaceX 19 февраля произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который был отложен на сутки из-за неполадок. 

Ракета-носитель успешно приземлилась на посадочном комплексе на мысе Канаверал. Корабль Dragon, несущий на Международную космическую станцию 2,5 тонны груза и супербактерию, вышел на околоземную орбиту.

Это был первый запуск SpaceX со стартовой площадки LC-39A в принадлежащем NASA космическом центре имени Кеннеди во Флориде. С нее производились запуски ракет «Сатурн-5», которые использовались в программе полетов на Луну «Аполлон», а также космических шаттлов. 

SpaceX арендовала у NASA площадку LC-39A в 2014 году на 20 лет.

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