SpaceX доставит супербактерию на борт МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, который должен стартовать к МКС 18 февраля, доставит на станцию супербактерию Staphylococcus aureus, устойчивую к антибиотикам.

В ходе экспериментов на борту МКС ученые собираются исследовать мутации микроба. Предполагается, что микрогравитация ускоряет этот процесс — таким образом, в условиях космоса можно предсказать, как бактерия будет мутировать на Земле.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon запланирован на 18:01 по московскому времени. Всего на космическую станцию будут доставлены 2,5 тонны груза. После запуска инженеры SpaceX попытаются посадить первую ступень ракеты для ее повторного использования.