SpaceX доставит супербактерию на борт МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, который должен стартовать к МКС 18 февраля, доставит на станцию супербактерию Staphylococcus aureus, устойчивую к антибиотикам.
В ходе экспериментов на борту МКС ученые собираются исследовать мутации микроба. Предполагается, что микрогравитация ускоряет этот процесс — таким образом, в условиях космоса можно предсказать, как бактерия будет мутировать на Земле.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon запланирован на 18:01 по московскому времени. Всего на космическую станцию будут доставлены 2,5 тонны груза. После запуска инженеры SpaceX попытаются посадить первую ступень ракеты для ее повторного использования.
Saturday is launch day! Live coverage begins at 8:30am ET for a 10:01am launch to deliver cargo to @Space_Station https://t.co/EGRrLlohza pic.twitter.com/o5IRR2wfHr— NASA (@NASA) February 18, 2017