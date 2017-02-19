Главный приз Берлинале получила венгерская драма «О теле и душе»
В Германии 18 февраля были объявлены победители 67-го Берлинского кинофестиваля. Главный приз — «Золотого медведя» — получила венгерская картина «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди.
The #Berlinale2017 #GoldenBear for Best Film goes to ON BODY AND SOUL by Ildikó Enyedi. Congratulations! #Berlinale pic.twitter.com/c7madjmTzH— Berlinale (@berlinale) February 18, 2017
Фильм рассказывает о директоре скотобойни в Будапеште, который влюбляется в одинокую женщину-инспектора. В какой-то момент герои выясняют, что им снится один и тот же сон, в котором они превращаются в оленей.
Лучшим режиссером был признал финн Аки Каурисмяки, снявший картину «Обратная сторона надежды». Гран-при жюри получил фильм «Фелисите» Алена Гомиса.
Берлинский кинофестиваль проходил с 9 по 18 февраля. Международное жюри возглавлял режиссер Пол Верховен.
Фаворитом конкурса в этом году считался фильм «Обратная сторона надежды» Аки Каурисмяки.