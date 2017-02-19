Главный приз Берлинале получила венгерская драма «О теле и душе»

В Германии 18 февраля были объявлены победители 67-го Берлинского кинофестиваля. Главный приз — «Золотого медведя» — получила венгерская картина «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди.

Фильм рассказывает о директоре скотобойни в Будапеште, который влюбляется в одинокую женщину-инспектора. В какой-то момент герои выясняют, что им снится один и тот же сон, в котором они превращаются в оленей.

Лучшим режиссером был признал финн Аки Каурисмяки, снявший картину «Обратная сторона надежды». Гран-при жюри получил фильм «Фелисите» Алена Гомиса.