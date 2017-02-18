Сергей Лавров: Россия не снимет санкции с ЕС до прекращения войны в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не снимет санкции в отношении Евросоюза, пока не будут выполнены Минские соглашения об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», — сказал Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении Лавров возложил ответственность на НАТО за рост напряженности в европейских делах. «Расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе», — заявил глава российского МИДа.

Лавров также выразил несогласие «с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок».