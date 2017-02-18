На награждении сборной России по биатлону перепутали гимн. Тогда спортсмены спели его а капелла

На официальной церемонии награждения мужских сборных по итогам эстафеты на чемпионате мира по биатлону перепутали гимн России. Вместо нынешней версии с мелодией Александра Александрова со сцены прозвучал предыдущий гимн страны — с мелодией Михаила Глинки.

После того как отзвучала музыка, к спортсменам подбежал комментатор Дмитрий Губерниев, дал им микрофон и попросил спеть гимн а капелла. В итоге четверо спортсменов, которые были на подиуме — Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин — начали петь гимн России; затем к ним присоединились и болельщики.

Перепутали гимн!!Взял микрофон у ведущего !!Спели сами!!!Огонь!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🏆🏆🏆 Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 18 2017 в 10:27 PST

«Конечно, сначала было обидно. Ведь всегда так ждешь этого момента. Но мы спели сами – и болельщики подхватили. Это было незабываемо», — прокомментировал ситуацию «Спорт-Экспрессу» Антон Шипулин.