Сборная России впервые с 2008 года выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону
Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который проходит в австрийском Хохфильцене. Вторыми к финишу пришли французы, третьими — австрийцы.
LIVE #biathlon moment:https://t.co/etzcAX5WcR #hochfilzen2017 pic.twitter.com/qOcciwSDTN— IBU World Champs (@IBU_WC) February 18, 2017
В составе сборной России выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Для всех них победа стала первой на чемпионатах мира. Мужскую эстафету на чемпионатах мира россияне не выигрывали с 2008 года.
На чемпионате мира 2017 года сборная России до этого завоевала лишь одну бронзовую медаль — в смешанной эстафете.
На прошлом чемпионате мира по биатлону Россия не завоевала ни одной медали. Два года назад россияне получили одно золото и одно серебро — индивидуальную гонку выиграла Екатерина Юрлова, а в гонке преследования вторым пришел Антон Шипулин.