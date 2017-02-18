Сборная России впервые с 2008 года выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который проходит в австрийском Хохфильцене. Вторыми к финишу пришли французы, третьими — австрийцы.

В составе сборной России выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Для всех них победа стала первой на чемпионатах мира. Мужскую эстафету на чемпионатах мира россияне не выигрывали с 2008 года.

На чемпионате мира 2017 года сборная России до этого завоевала лишь одну бронзовую медаль — в смешанной эстафете.