Сборная России впервые с 2008 года выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Международная федерация биатлона
15:04, 18 февраля 2017
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Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который проходит в австрийском Хохфильцене. Вторыми к финишу пришли французы, третьими — австрийцы.

В составе сборной России выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Для всех них победа стала первой на чемпионатах мира. Мужскую эстафету на чемпионатах мира россияне не выигрывали с 2008 года.

На чемпионате мира 2017 года сборная России до этого завоевала лишь одну бронзовую медаль — в смешанной эстафете.

На прошлом чемпионате мира по биатлону Россия не завоевала ни одной медали. Два года назад россияне получили одно золото и одно серебро — индивидуальную гонку выиграла Екатерина Юрлова, а в гонке преследования вторым пришел Антон Шипулин.
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