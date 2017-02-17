Власти Норвегии предупредили о резком сокращении крупнейшего в мире стабфонда

Государственный глобальный пенсионный фонд Норвегии (Нефтяной фонд) может в ближайшие несколько лет резко сократиться, если его средства продолжат использовать для покрытия бюджетного дефицита существующими темпами.

Как сообщил глава ЦБ Норвегии Ойстен Олсен, в ближайшие 10 лет Нефтяной фонд может сократиться наполовину, если государство сохранит или увеличит размеры заимствования из него средств.

Такая ситуация, пояснил Олсен, может сложиться, если глобальная рецессия вызовет спад мировых цен на нефть при одновременном снижении доходов от капиталовложений фонда.

Чтобы избежать такого сценария, заявил глава ЦБ Норвегии, необходимо ужесточить фискальную политику на длительный срок и снизить допустимый размер заимствований из Нефтяного фонда.

Кроме того, отметил Олсен, Норвегии следует провести дальнейшую диверсификацию доходов бюджета, чтобы не полагаться только на нефтяные доходы.