Глава Минэкономразвития сообщил о «хорошей возможности» сохранить Резервный фонд
Рост мировых цен на нефть позволяет надеяться на то, что Резервный фонд не будет полностью исчерпан в 2017 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме.
«У нас есть очень хорошая возможность сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам года», — цитирует РБК заявление Орешкина.
Глава Минфина Андрей Силуанов, также принимающий участие в форуме, подтвердил, что прогнозы о трате всего Резервного фонда в 2017 году могут не оправдаться, сообщает «Интерфакс». Резервный фонд, по словам Силуанова, удастся сохранить при условии среднегодовой цены нефти не ниже 50 долларов за баррель.
Заметка дополняется.
Минфин неоднократно заявлял, что при сохранении низких цен на нефть Резервный фонд будет полностью потрачен до конца 2017 года.
В декабре 2016 года Резервный фонд сократился в два раза — с 2,032 триллиона рублей до 972,13 миллиарда рублей. Средства из фонда, как пояснил Минфин, были взяты для покрытия дефицита бюджета.
Нефть марки Brent, котировки которой используются для установления цены на российские сорта, торгуется утром 13 января на бирже ICE в Лондоне по 55,87 доллара за баррель.
Резервный фонд формируется за счет нефтегазовых доходов бюджета. Эти доходы также перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).