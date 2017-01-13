Глава Минэкономразвития сообщил о «хорошей возможности» сохранить Резервный фонд

Рост мировых цен на нефть позволяет надеяться на то, что Резервный фонд не будет полностью исчерпан в 2017 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме.

«У нас есть очень хорошая возможность сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам года», — цитирует РБК заявление Орешкина.

Глава Минфина Андрей Силуанов, также принимающий участие в форуме, подтвердил, что прогнозы о трате всего Резервного фонда в 2017 году могут не оправдаться, сообщает «Интерфакс». Резервный фонд, по словам Силуанова, удастся сохранить при условии среднегодовой цены нефти не ниже 50 долларов за баррель.

Заметка дополняется.