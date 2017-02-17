Пресс-секретарь «Роснефти» назвал аналитиков «Сбербанка» идиотами. Банк поблагодарил «высокоинтеллектуального» Михаила Леонтьева

Аналитики инвестиционного подразделения «Сбербанка» 16 февраля предположили, что рост курса рубля на бирже связан с продажей валюты «Роснефтью». Как указывали аналитики, нефтяной компании нужны рубли, чтобы «Башнефти».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отверг это предположение. «Каким образом в Сбербанке — столь уважаемом крупнейшем российском банке — завелись аналитики, которые вообще ничего не понимают в макроэкономике? Или у них какие-то другие мотивы. Это уже проблемы Сбербанка. Я не интересуюсь их мотивами, потому что, на первый взгляд, они выглядят клиническими идиотами», — заявил Леонтьев.

17 февраля «Сбербанк» ответил Леонтьеву: «От имени аналитического центра Сбербанка-КИБ, общепризнанного одним из лучших на рынке, хотим поблагодарить высокоинтеллектуального и глубоко воспитанного пресс-секретаря „Роснефти“ за высказанные нам замечания и тонкие определения».