«Я в общем-то вменяемый человек» Как пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев общается с журналистами

Михаил Леонтьев уже три года занимает пост пресс-секретаря «Роснефти». За это время Леонтьев, комментируя журналистам события, связанные с «Роснефтью», сам не раз становился источником инфоповодов из-за своеобразного содержания комментариев. «Медуза» приводит наиболее запомнившиеся высказывания пресс-секретаря крупнейшей компании России.

Я в общем-то вменяемый человек. Я понимаю: теперь все сказанное мною является, значит, э-э-э… (Пауза) Позицией компании «Роснефть». Поэтому мне придется учиться крайней… осторожности. (пауза) И осмотрительности в выражениях. Я надеюсь, что коллеги меня поймут, что ни при каких обстоятельствах я не имею права наносить вред собственной компании. Меня не для этого туда брали.

У меня единственный вопрос — если вы профессионалы, журналисты, чего вы мне вопросы задаете? Мы-то тут при чем? Мы уже сказали все. Задайте вопрос «Ведомостям». Это самое время — задать — ребята, а вы откуда это взяли? А вы можете доказать, что это было? Задайте. Наши коллеги-дебилы мне отвечают на это — ну, мы же не хотим ссориться с коллегами. Ешкин кот, ребята, со мной вы хотите ссориться? Если кто-то не хочет, то лучше не звонить. Самый лучший способ не поссориться — не звонить.

Особо либерально-западнические издания почему-то очень любят у нас заниматься коммунистической пропагандой, раздувать в народе всякую нездоровую ненависть к получающим высокий доход. А журналистам мы с удовольствием сообщим все наши зарплаты, когда их сообщат наши конкуренты на рынке.

Позднее, когда в Forbes сменился владелец, но издание продолжило публиковать рейтинг с зарплатой Сечина, Леонтьев сказал:

Мы напоминаем, что новый издатель журнала, когда он его принял, намекал, что он не будет заниматься этими спекуляциями. Но очевидно, трудно отказаться от вредных привычек.

Сначала один идиот употребляет слово «выемка» по отношению к приёму-передаче документов, который сейчас происходит в «Башнефти». Ему я лично объясняю, что слово «выемка» — это из другой лексики. Ровно то же, что позже сказал такому же идиоту Сечин. Тем не менее, идет сообщение о выемках с ослиным упорством.<…>

Коллеги доказали преимущество глупости над злым умыслом, потому что журналисты абсолютно разных изданий, с разной аудиторией и ориентацией проявили абсолютно единодушный идиотизм.

Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении 💋

Что вы спрашиваете? Почему, с какого хрена? Какое это имеет отношение к деятельности компании? <…> Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в «Би-би-си»: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит говно-то подбирать. <…> Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос.