Минкульт обязал студию Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке, на который выделили 35 миллионов рублей
Министерство культуры России обязало студию Алексея Учителя «Рок» переснять фильм «Сокровища Ермака», так как готовая картина не соответствала сценарию, заявленному для получения господдержки.
Ожидается, что студия подготовит новую версию картины к концу 2017 года. При этом Минкульт применит к «Року» штрафные санкции за перенос сроков сдачи фильма.
По данным «Лайфа», ведомство предложило студии либо переснять картину по утвержденному сценарию, либо вернуть выделенные из бюджета 35 миллионов рублей. Студия решила переснять фильм.
Сам Учитель в комментарии изданию назвал проблемы с приемкой фильма «рабочим моментом».
Государственные средства на съемки картины о завоевателе Сибири Ермаке Тимофеевиче были выделены в 2014 году. По заявленному сценарию фильм должен был рассказывать о школьнике, который выходит на след клада Ермака.
На приемку в Минкульт, как сообщает «Лайф», картина была представлена под названием «Позвоните Ермаку». В фильме рассказывается про артиста Ермака Мышкина, который едет из Санкт-Петербурга в Москву на пробы в мюзикле. Других отсылок к историческому персонажу в картине нет.
В 2016 году депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против выхода в прокат другого фильма Алексея Учителя «Матильда», который посвящен роману императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Первая проверка Генпрокуратуры не нашла в трейлере картины никаких нарушений.