Минкульт обязал студию Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке, на который выделили 35 миллионов рублей

Министерство культуры России обязало студию Алексея Учителя «Рок» переснять фильм «Сокровища Ермака», так как готовая картина не соответствала сценарию, заявленному для получения господдержки.

Ожидается, что студия подготовит новую версию картины к концу 2017 года. При этом Минкульт применит к «Року» штрафные санкции за перенос сроков сдачи фильма.

По данным «Лайфа», ведомство предложило студии либо переснять картину по утвержденному сценарию, либо вернуть выделенные из бюджета 35 миллионов рублей. Студия решила переснять фильм.

Сам Учитель в комментарии изданию назвал проблемы с приемкой фильма «рабочим моментом».