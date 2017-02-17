Глава Минэкономразвития пообещал принять меры против укрепления рубля. Биржевой курс доллара резко вырос

Интерфакс
11:16, 17 февраля 2017
Надежный источник

Российские власти готовы при необходимости принять меры против чрезмерного укрепления рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать», — сказал он.

При этом Орешкин заявил, что укрепление рубля «носит краткосрочный характер», не связано с фундаментальными факторами и не требует специальных действий со стороны властей.

«В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация», — сказал глава Минэкономразвития.

После заявления Орешкина о том, что власти готовы принять меры против укрепления рубля, курс доллара на Московской бирже резко вырос, сообщает РБК. За несколько минут доллар подорожал на 40 копеек, а евро — более чем на 50 копеек.

По состоянию на 13:55 мск, за доллар на Московской бирже дают 58,18 рубля, что на 59 копеек больше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торгуется по 61,94 рубля (+51 копейка).

Курс рубля к доллару и евро в первой половине февраля 2017 года несколько раз обновлял полуторогодовые максимумы.
Российская валюта дорожала на фоне покупки Минфином валюты для пополнения Резервного фонда. С 7 февраля по 6 марта 2017 года Минфин планирует закупать на Московской бирже валюту в среднем на 6,3 миллиарда рублей. Глава Минэкономразвития заявил, что Минфин продолжит скупать валюту по ранее утвержденному графику.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться