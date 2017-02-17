Глава Минэкономразвития пообещал принять меры против укрепления рубля. Биржевой курс доллара резко вырос

Российские власти готовы при необходимости принять меры против чрезмерного укрепления рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать», — сказал он.

При этом Орешкин заявил, что укрепление рубля «носит краткосрочный характер», не связано с фундаментальными факторами и не требует специальных действий со стороны властей.

«В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация», — сказал глава Минэкономразвития.

После заявления Орешкина о том, что власти готовы принять меры против укрепления рубля, курс доллара на Московской бирже резко вырос, сообщает РБК. За несколько минут доллар подорожал на 40 копеек, а евро — более чем на 50 копеек.

По состоянию на 13:55 мск, за доллар на Московской бирже дают 58,18 рубля, что на 59 копеек больше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торгуется по 61,94 рубля (+51 копейка).