Минфин закупает валюту на 113 миллиардов рублей. ЦБ предупредил о риске инфляции

Банк России заявил, что покупка Минфином валюты для пополнения Резервного фонда несет краткосрочные риски инфляции. Однако, как подчеркивается в сообщении регулятора , умеренно жесткая денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ, позволит эти риски ограничить.

Закупки валюты, говорится в сообщении на сайте ведомства, будут проводиться с 7 февраля по 6 марта 2017 года на Московской бирже. В среднем в день Минфин планирует покупать валюту на 6,3 миллиарда рублей.

Министерство финансов РФ в феврале—марте проведет закупку валюты для пополнения Резервного фонда на общую сумму в 113,1 миллиарда рублей.

Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

Инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,1 процента. К концу 2017 года инфляция, как ожидается, должна снизиться до 4 процентов.

По действующему в России бюджетному правилу, доходы бюджета, превышающие прогнозируемые, перечисляются в Резервный фонд. При составлении прогноза доходов бюджета учитываются ожидания по ценам на нефть.

Средства из Резервного фонда последние несколько лет использовались для покрытия дефицита бюджета. В 2016 году на фоне низких мировых цен на нефть Минфин заявлял, что Резервный фонд может быть полностью исчерпан в течение 2017 года. В начале января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Резервный фонд удастся сохранить при условии среднегодовой цены нефти не ниже 50 долларов за баррель.

По состоянию на начало февраля объем Резервного фонда составлял 16,18 миллиарда долларов (973,5 миллиарда рублей).