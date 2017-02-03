Минфин закупает валюту на 113 миллиардов рублей. ЦБ предупредил о риске инфляции
Министерство финансов РФ в феврале—марте проведет закупку валюты для пополнения Резервного фонда на общую сумму в 113,1 миллиарда рублей.
Закупки валюты, говорится в сообщении на сайте ведомства, будут проводиться с 7 февраля по 6 марта 2017 года на Московской бирже. В среднем в день Минфин планирует покупать валюту на 6,3 миллиарда рублей.
Банк России заявил, что покупка Минфином валюты для пополнения Резервного фонда несет краткосрочные риски инфляции. Однако, как подчеркивается в сообщении регулятора, умеренно жесткая денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ, позволит эти риски ограничить.
Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.