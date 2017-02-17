«Это попытка натянуть сову на глобус». Предполагаемый участник атаки на Boeing прокомментировал доклад Bellingcat

Человек, которого эксперты Bellingcat назвали причастным к катастрофе малайзийского Boeing на Украине, объявил эти выводы ложными. Об этом он заявил в переписке с Русской службой «Би-би-си», которой удалось связаться с человеком по кличке Хмурый.

Реальное имя мужчины в публикации отсутствует, по версии Bellingcat за кличкой Хмурый скрывается отставной полковник ГРУ Генштаба Минобороны России Сергей Дубинский.

По мнению Хмурого, подобные расследования — «не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского „Бука“». Статья, добавил собеседник, не может вызвать ничего, кроме «гомерического хохота».

Сам он не имеет отношения ни к приказу на поражение лайнера, ни к непосредственному обстрелу, заявил Хмурый. Он предположил, что своим докладом Bellingcat пытается «вынудить кого-либо, например, Хмурого, „проговориться“ в интервью, что даст расследователям дополнительные факты».