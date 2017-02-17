«Это попытка натянуть сову на глобус». Предполагаемый участник атаки на Boeing прокомментировал доклад Bellingcat

Русская служба "Би-би-си"
05:27, 17 февраля 2017
Надежный источник

Человек, которого эксперты Bellingcat назвали причастным к катастрофе малайзийского Boeing на Украине, объявил эти выводы ложными. Об этом он заявил в переписке с Русской службой «Би-би-си», которой удалось связаться с человеком по кличке Хмурый.

Реальное имя мужчины в публикации отсутствует, по версии Bellingcat за кличкой Хмурый скрывается отставной полковник ГРУ Генштаба Минобороны России Сергей Дубинский.

По мнению Хмурого, подобные расследования — «не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского „Бука“». Статья, добавил собеседник, не может вызвать ничего, кроме «гомерического хохота».

Сам он не имеет отношения ни к приказу на поражение лайнера, ни к непосредственному обстрелу, заявил Хмурый. Он предположил, что своим докладом Bellingcat пытается «вынудить кого-либо, например, Хмурого, „проговориться“ в интервью, что даст расследователям дополнительные факты».

Собеседник Би-би-си также заявил, что доклад — это «очередная попытка „натянуть сову на глобус“, смесь отобранных фактов и лжи». По его мнению, в докладе не приводится никаких доказательств.

Русская служба "Би-би-си"
Ранее Bellingcat опубликовали расследование о личности человека, запись переговоров которого после атаки на Boeing опубликовала Служба безопасности Украины. В самой СБУ Хмурого идентифицировали как Сергея Петровского, но независимые расследователи утверждают, что это псевдоним.
По информации экспертов, сейчас Дубинский живет в Ростовской области, покинув Донбасс в 2015 году.
17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит пассажирский Boeing, погибли все 298 человек, которые находились на борту. Международная следственная группа установила, что самолет сбили из зенитной установки «Бук», которую перед этим привезли в Донбасс из России, а затем вывезли обратно.

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