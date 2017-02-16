Роскомнадзор заставил «Дождь» удалить новость о самоубийстве женщины в метро

Телеканал «Дождь» удалил со своего сайта новость о смерти женщины, которая 15 февраля прыгнула на рельсы перед поездом на станции московского метро «Молодежная» вместе со своей дочерью. Это было сделано после получения от Роскомнадзора уведомления о внесении страницы в реестр запрещенных сайтов, сообщил главный редактор сайта Владимир Моторин.

«Мы, разумеется, сразу сняли материал с сайта, однако честно не понимаю, что в нем нарушает закон», — написал Моторин.

Он отметил, что другие СМИ «описывали новость такими же словами». В своем посте он дал ссылки на аналогичные новости на сайтах «Лайф», РИА Новости и «Российской газеты», которые в список запрещенных сайтов внесены не были.

Во всех этих публикациях, как и в новости «Дождя» (копия сохранилась в «архиве интернета»), употребляются слова «броситься под поезд»; агентство РИА Новости также употребило слова «упала на рельсы», РГ — «прыгнула под метропоезд», а «Лайф» — «попытка суицида».