Роскомнадзор заставил «Дождь» удалить новость о самоубийстве женщины в метро

Владимир Моторин
18:23, 16 февраля 2017
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Телеканал «Дождь» удалил со своего сайта новость о смерти женщины, которая 15 февраля прыгнула на рельсы перед поездом на станции московского метро «Молодежная» вместе со своей дочерью. Это было сделано после получения от Роскомнадзора уведомления о внесении страницы в реестр запрещенных сайтов, сообщил главный редактор сайта Владимир Моторин.

«Мы, разумеется, сразу сняли материал с сайта, однако честно не понимаю, что в нем нарушает закон», — написал Моторин.

Он отметил, что другие СМИ «описывали новость такими же словами». В своем посте он дал ссылки на аналогичные новости на сайтах «Лайф», РИА Новости и «Российской газеты», которые в список запрещенных сайтов внесены не были.

Во всех этих публикациях, как и в новости «Дождя» (копия сохранилась в «архиве интернета»), употребляются слова «броситься под поезд»; агентство РИА Новости также употребило слова «упала на рельсы», РГ — «прыгнула под метропоезд», а «Лайф» — «попытка суицида».

В России запрещено распространять информацию с описанием способов суицида. Роскомнадзор неоднократно требовал от владельцев сайтов и СМИ удалять сведения о способах совершения самоубийства. В 2015 году из-за описания способа суицида в реестр запрещенных сайтов попала страница с комментарием V века к буддистскому священному тексту, а сайту «Православие и мир» пришлось отредактировать новость о самоубийстве человека, который болел раком.
В 2016 году Роскомнадзор сформулировал рекомендации для СМИ по освещению самоубийств. В них сказано о необходимости избегать детальных описаний обстоятельств самоубийства, в том числе способы, которым оно было совершено. При этом, по словам представителей ведомства, СМИ могут использовать формулировки, «косвенно» указывающие на способ совершения суицида, к примеру «повесился» или «бросился с крыши». 
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