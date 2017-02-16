Организатор протестного пробега на тракторах стал фигурантом дела о взятке

Кавказский узел
14:16, 16 февраля 2017
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Активист Алексей Волченко, один из организаторов пробега кубанских фермеров на тракторах в сторону Москвы летом 2016 года, стал фигурантом по делу о взятке. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По словам Волченко, знакомый предложил ему за деньги помочь с оформлением справки для продления водительских прав его отца, у которого два года назад был инфаркт. После этого активист обратился с заявлением в отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Полицейские пообещали, что во время передачи денег задержат его знакомого, однако вместо этого задержали его самого. При этом Волченко утверждает, что он не давал посреднику денег, а лишь забрал у него справку.

«Теперь меня обвиняют в том, что я дал взятку врачу за незаконные действия. Я взятку не давал, тех врачей в глаза не видел», — рассказал активист.

В Тимашевском межрайонном следственном отделе корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Волченко, при этом сообщить подробности отказались.

Кавказский узел
Алексей Волченко, которого «Кавказский узел» называет лидером движения «Вежливые фермеры», был одним из организаторов в августе 2016 года тракторного пробега кубанских фермеров на Москву, который был прерван арестом его участников в Ростовской области. Активисты объявляли своей целью привлечение внимания руководства РФ целью которого к коррупции и рейдерских захватах земли в Краснодарском крае.
Власти Краснодарского края неоднократно заявляли о готовности рассмотреть жалобы фермеров. Сами активисты утверждают, что власти игнорируют их требования.
В октябре один из участников тракторного марша Николай Горбань был найден мертвым. Алексей Волченко утверждал, что тот совершил самоубийство, оставив предсмертную записку, в которой винил в своей смерти «руководство крупного агрохолдинга».
В январе 2017 года в отношении участника пробега Николая Бородина и жены другого активиста Елены Петровой было возбуждено дело о мошенничестве.

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