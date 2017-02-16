Организатор протестного пробега на тракторах стал фигурантом дела о взятке

Активист Алексей Волченко, один из организаторов пробега кубанских фермеров на тракторах в сторону Москвы летом 2016 года, стал фигурантом по делу о взятке. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По словам Волченко, знакомый предложил ему за деньги помочь с оформлением справки для продления водительских прав его отца, у которого два года назад был инфаркт. После этого активист обратился с заявлением в отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Полицейские пообещали, что во время передачи денег задержат его знакомого, однако вместо этого задержали его самого. При этом Волченко утверждает, что он не давал посреднику денег, а лишь забрал у него справку.

«Теперь меня обвиняют в том, что я дал взятку врачу за незаконные действия. Я взятку не давал, тех врачей в глаза не видел», — рассказал активист.