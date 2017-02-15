В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Немцова. У другого адвоката украли документы

Агентство «Москва»
09:18, 15 февраля 2017
Надежный источник

В центре Москвы обстреляли машину адвоката Марка Каверзина, который защищает Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова.

Каверзин рассказал агентству «Москва», что автомобиль обстреляли из травматического оружия рядом с его офисом в районе Парка Культуры. Кроме того, в машине «разбили стеклянную крышу».

Адвокат Заурбек Садаханов, представляющий интересы Хамзата Бахаева, еще одного фигуранта дела об убийстве Немцова, пожаловался на кражу документов.

По словам защитника, ночью в его машине разбили стекло. С заднего сиденья похитили сумку, в которой находились материалы по делу Немцова, аудиозаписи судебных заседаний, удостоверение адвоката, российский паспорт и загранпаспорт.

Садаханов добавил, что, по его мнению, кража документов «напрямую связана с этим делом». «Я обратился в полицию с заявлением о краже», — сказал он.

Агентство «Москва»
Суд по делу об убийстве Бориса Немцова продолжается с октября 2016 года. Процесс идет в Московском окружном военном суде.
По делу проходят пять человек — Заур Дадаев (следствие считает его непосредственным исполнителем преступления), Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они настаивают на своей невиновности.

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