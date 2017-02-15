В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Немцова. У другого адвоката украли документы
В центре Москвы обстреляли машину адвоката Марка Каверзина, который защищает Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова.
Каверзин рассказал агентству «Москва», что автомобиль обстреляли из травматического оружия рядом с его офисом в районе Парка Культуры. Кроме того, в машине «разбили стеклянную крышу».
Адвокат Заурбек Садаханов, представляющий интересы Хамзата Бахаева, еще одного фигуранта дела об убийстве Немцова, пожаловался на кражу документов.
По словам защитника, ночью в его машине разбили стекло. С заднего сиденья похитили сумку, в которой находились материалы по делу Немцова, аудиозаписи судебных заседаний, удостоверение адвоката, российский паспорт и загранпаспорт.
Садаханов добавил, что, по его мнению, кража документов «напрямую связана с этим делом». «Я обратился в полицию с заявлением о краже», — сказал он.