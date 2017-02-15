Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

Reuters
09:38, 15 февраля 2017
Надежный источник

Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Reuters со ссылкой на малайзийское государственное информагенство Bernama сообщает, что задержанная — гражданка Мьянмы.

В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.

Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.

Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения, ранее опубликовали южнокорейские СМИ.

В руководстве полиции, сообщает The Star Online, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.

Ким Чен Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао.
В СМИ выдвигались предположения, что покушение на Ким Чен Нама, уехавшего из КНДР несколько лет назад, совершили агенты северокорейских спецслужб.
Газета The Telegraph со ссылкой на источники в полиции Малайзии сообщала, что таксист, отвозивший женщин в аэропорт, рассказал следователям, что они были из Вьетнама.

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