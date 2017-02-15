Опубликовано фото подозреваемой в убийстве брата лидера КНДР

The Star Online
09:26, 15 февраля 2017
Надежный источник

Южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.

Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На снимке женщина в футболке с надписью «LOL» и короткой синей юбке.

Ранее были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых изображена женщина в такой же одежде, но снятая с более далекого расстояния.

По подозрению в убийстве брата лидера Северной Кореи разыскивается еще одна женщина. СМИ распространили снимки, на которых вторая подозревая снята издалека, ее лица не видно.

Газета The Telegraph со ссылкой на источники в полиции Малайзии, близкие к расследованию, сообщает, что убийцы брата Ким Чен Ына, по предварительным данным, были из Вьетнама.

Об этом, по словам источников издания, сообщил полиции водитель такси, доставивший двух подозреваемых в убийстве в аэропорт.

45-летний Ким Чен Нам — старший брат по отцу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — умер в Куала-Лумпуре 13 февраля. По предварительным данным, он был отравлен в аэропорту столицы Малайзии сильнодействующим веществом.
Покушение на Ким Чен Нама, как сообщалось, совершили две женщины. По одной из версий, женщины набросили на голову брата лидера КНДР ткань с ядом, по другой — ему была сделана инъекция отравляющего вещества. Подозреваемым удалось скрыться.

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