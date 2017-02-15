Опубликовано фото подозреваемой в убийстве брата лидера КНДР

Южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.

Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На снимке женщина в футболке с надписью «LOL» и короткой синей юбке.

Clearer image of Jong-nam's alleged killer caught on CCTV https://t.co/NY6j1BHfaM pic.twitter.com/agM3PnF6sj — AsiaOne (@sphasiaone) February 15, 2017

Ранее были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых изображена женщина в такой же одежде, но снятая с более далекого расстояния.

По подозрению в убийстве брата лидера Северной Кореи разыскивается еще одна женщина. СМИ распространили снимки, на которых вторая подозревая снята издалека, ее лица не видно.

Газета The Telegraph со ссылкой на источники в полиции Малайзии, близкие к расследованию, сообщает, что убийцы брата Ким Чен Ына, по предварительным данным, были из Вьетнама.

Об этом, по словам источников издания, сообщил полиции водитель такси, доставивший двух подозреваемых в убийстве в аэропорт.