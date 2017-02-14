Япония выразила протест России из-за присвоения новых имен пяти островам на Курилах

Решение присвоить имена пяти ранее безымянным островам Суга назвал «неприемлемым», подчеркнув при этом, что действия России не должны повлиять на ход двусторонних переговоров о мирном договоре.

«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам», — сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении имен пяти Курильским островам 11 февраля.

Один из островов был назван в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который поставил подпись со стороны СССР под актом о капитуляции Японии в 1945 году, еще один получил имя генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который занимался высадкой советских войск на острова Курильской гряды в 1945 году.

Часть Курильских островов является предметом территориальных претензий со стороны Японии. Спор является главным препятствием для подписания между РФ и Японией мирного договора, который с момента капитуляции Токио в 1945 году так и не был заключен.

Территориальная принадлежность пяти островов, которые получили новые имена, Японией не оспаривается.