Япония выразила протест России из-за присвоения новых имен пяти островам на Курилах
Правительство Японии направило России протест в связи с присвоением имен пяти островам Курильской гряды. Об этом объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Решение присвоить имена пяти ранее безымянным островам Суга назвал «неприемлемым», подчеркнув при этом, что действия России не должны повлиять на ход двусторонних переговоров о мирном договоре.
«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам», — сказал он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении имен пяти Курильским островам 11 февраля.
Один из островов был назван в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который поставил подпись со стороны СССР под актом о капитуляции Японии в 1945 году, еще один получил имя генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который занимался высадкой советских войск на острова Курильской гряды в 1945 году.
Часть Курильских островов является предметом территориальных претензий со стороны Японии. Спор является главным препятствием для подписания между РФ и Японией мирного договора, который с момента капитуляции Токио в 1945 году так и не был заключен.
Территориальная принадлежность пяти островов, которые получили новые имена, Японией не оспаривается.