Остров на Курилах назвали в честь генерала Деревянко. Он подписал акт о капитуляции Японии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Один из них получил название острова Деревянко — по имени генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который поставил подпись со стороны СССР под актом о капитуляции Японии в 1945 году.

Еще один остров назван в честь советского министра иностранных дел Андрея Громыко. Остальные три острова названы в честь мореплавательницы Анны Щетининой, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который занимался высадкой советских войск на острова Курильской гряды в 1945 году.