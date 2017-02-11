Остров на Курилах назвали в честь генерала Деревянко. Он подписал акт о капитуляции Японии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Один из них получил название острова Деревянко — по имени генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который поставил подпись со стороны СССР под актом о капитуляции Японии в 1945 году.
Еще один остров назван в честь советского министра иностранных дел Андрея Громыко. Остальные три острова названы в честь мореплавательницы Анны Щетининой, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который занимался высадкой советских войск на острова Курильской гряды в 1945 году.
Проект по присвоению имен безымянным Курильским островам начинался в 2010 году. «Тогда мы предложили внести изменения в устав области и перечислить в нем все наиболее крупные острова, прилегающие к Сахалину и все Курильские острова, имеющие наименования. В декабре 2010 года это принципиальное изменение было внесено — впервые в российском законодательстве появился перечень Курильских островов, в который входит 77 островов», — пояснил [глава Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей] Пономарев.