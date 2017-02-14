Минобороны заказало более 20 тысяч медалей для участников операции в Сирии
Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии.
По данным сайта госзакупок, заказано 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» на общую сумму в 4,455 миллиона рублей.
Также оборонное ведомство планирует закупить по 50 медалей «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры» по цене 220,5 рубля штука.
Весной 2016 года, напоминает РИА Новости, Минобороны размещало заказ на изготовление 10,3 тысячи медалей для участников военной операции в Сирии.
Данные о числе российских военнослужащих, принимающих участие в операции в Сирии, Минобороны РФ не раскрывает.
Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Медаль «Участнику военной операции в Сирии» была учреждена 30 ноября 2015 года. Предполагается, сообщает РИА Новости, что этой медалью награждают не только непосредственных участников операции, но также военных и гражданских лиц, которые занимались ее подготовкой и обеспечением.
Медали «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры» были учреждены Минобороны РФ в мае 2016 года после того, как город был при участии российских военных освобожден от боевиков ИГ.
Медали «За освобождение Пальмиры», в числе прочих, получили участники концерта, который дал симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Пальмире. Среди обладателей этой медали — виолончелист Сергей Ролдугин, считающийся близким другом президента РФ Владимира Путина.