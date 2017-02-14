Минобороны заказало более 20 тысяч медалей для участников операции в Сирии

По данным сайта госзакупок, заказано 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» на общую сумму в 4,455 миллиона рублей.

Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Медаль «Участнику военной операции в Сирии» была учреждена 30 ноября 2015 года. Предполагается, сообщает РИА Новости, что этой медалью награждают не только непосредственных участников операции, но также военных и гражданских лиц, которые занимались ее подготовкой и обеспечением.

Медали «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры» были учреждены Минобороны РФ в мае 2016 года после того, как город был при участии российских военных освобожден от боевиков ИГ.