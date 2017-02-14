Минобороны заказало 20 тысяч медалей для участников операции в Сирии. А потом назвало заказ «ошибкой»
При размещении на сайте госзакупок тендера на изготовление 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» была допущена ошибка, говорится в официальном заявлении, распространенном Минобороны.
Изготовить, уточнило оборонное ведомство, планируется лишь две тысяч таких медалей.
«В кратчайшие сроки в конкурсную документацию об электронном аукционе будут внесены все необходимые изменения», — цитирует «Интерфакс» заявлении Минобороны.
По состоянию на 17:30 мск, в информации о закупке по-прежнему говорилось о 20 тысячах медалей «Участники военной операции в Сирии».
Медаль «Участнику военной операции в Сирии» была учреждена в ноябре 2015 года, спустя два месяца после начала операции ВВС РФ в этой стране.
Весной 2016 года Минобороны размещало госзаказ на изготовление 10,3 тысячи медалей для участников военной операции в Сирии. Такой медалью, как отмечалось, могли награждаться не только непосредственные участники операции, но и военные и гражданские лица, занимающиеся ее подготовкой и обеспечением.
Минобороны не раскрывает данные о числе российских военных, принимающих или принимавших участие в операции в Сирии.
В тендере Минобороны, размещенном на портале госзакупок в феврале 2017 года, также содержалась информацию о заказе медалей «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры» — по 50 штук каждой.
Операция по освобождению Пальмиры, участие в которой, по официальным данным, принимали ВВС России, была проведена в конце марта 2016 года. В декабре стало известно, что сирийские войска отступили из Пальмиры, и город вновь занят боевиками.