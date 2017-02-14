Минобороны заказало 20 тысяч медалей для участников операции в Сирии. А потом назвало заказ «ошибкой»

При размещении на сайте госзакупок тендера на изготовление 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» была допущена ошибка, говорится в официальном заявлении, распространенном Минобороны.

Изготовить, уточнило оборонное ведомство, планируется лишь две тысяч таких медалей.

«В кратчайшие сроки в конкурсную документацию об электронном аукционе будут внесены все необходимые изменения», — цитирует «Интерфакс» заявлении Минобороны.

По состоянию на 17:30 мск, в информации о закупке по-прежнему говорилось о 20 тысячах медалей «Участники военной операции в Сирии».