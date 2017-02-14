Грузинский священник, готовивший покушение на сановника, жаловался патриарху на коррупцию

Грузия Online
07:37, 14 февраля 2017
Требует подтверждения

Глава службы управления имуществом Грузинской патриархии, отец Георгий Мамаладзе, задержанный за подготовку покушения на одного из иерархов церкви, написал письмо на имя патриарха-католикоса Илии II.

В письме, написанном в конце 2016 года, Мамаладзе сообщил главе церкви о коррупционных сделках между представителями власти и патриархии, сообщил телеканал «Рустави 2», опубликовавший письмо.

«На наш взгляд очень много фактов могут содержать в себе признаки преступления, след которых ведет до высокопоставленных гражданских и духовных чиновников патриархии», — приводит выдержки из письма агентство «Грузия Online». Мамаладзе также просит отменить все доверенности на действия с имуществом, выданные от имени патриарха.

Подлинность письма, отмечает агентство, пока не подтверждена.

Телеканал «Рустави 2» 12 февраля сообщил со ссылкой на источники о задержании главы службы управления имуществом Грузинской патриархии Георгия Мамаладзе по подозрению в покушении на патриарха Илию II.
13 февраля Генпрокуратура Грузии подтвердила задержание Мамаладзе. По данным правоохранительных органов, он приобрел яд цианид, который пытался вывезти из Тбилиси в Германию, где проходит лечение Илия II. Генпрокуратура не стала уточнять, против кого готовилось покушение, заявив лишь, что речь идет об одном из иерархов церкви.
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