Грузинский священник, готовивший покушение на сановника, жаловался патриарху на коррупцию
Глава службы управления имуществом Грузинской патриархии, отец Георгий Мамаладзе, задержанный за подготовку покушения на одного из иерархов церкви, написал письмо на имя патриарха-католикоса Илии II.
В письме, написанном в конце 2016 года, Мамаладзе сообщил главе церкви о коррупционных сделках между представителями власти и патриархии, сообщил телеканал «Рустави 2», опубликовавший письмо.
«На наш взгляд очень много фактов могут содержать в себе признаки преступления, след которых ведет до высокопоставленных гражданских и духовных чиновников патриархии», — приводит выдержки из письма агентство «Грузия Online». Мамаладзе также просит отменить все доверенности на действия с имуществом, выданные от имени патриарха.
Подлинность письма, отмечает агентство, пока не подтверждена.