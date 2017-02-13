Яровая подготовила законопроект о наказании за советы самоубийцам

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила расширить статью Уголовного кодекса о доведении до самоубийства, чтобы она наказывала тех, кто склоняет или содействует совершению суицида. Подготовленный депутатом законопроект будет разослан в профильные ведомства для согласования.

Яровая напомнила, что сейчас уголовная ответственность наступает только если один человек довел другого до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения.

«Мы предлагаем ввести новую статью „Склонение или содействие совершению самоубийству“. Склонение к самоубийству путем уговоров, предложение, подкупа, обмана при отсутствии признаков доведения до самоубийства», — сказала Яровая. Она также предложила ввести ответственность за советы, указания и другую помощь в совершении самоуйства, «либо устранение препятствий для совершения самоубийства, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства».

Депутат отдельно подчеркнула, что сейчас в России действуют сайты, где пропагандируются самоубийства и предлагается помощь в сведении счетов с жизнью.